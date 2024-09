Viimasel paaril aastakümnel on üles ehitatud Eesti korrektsiooniasutuste infrastruktuur, mis koosneb kolmest suurest uuest kaasaegsest vanglast (Tallinna, Jõhvi ja Tartu vangla), mille võimekuseks kokku on enam kui 3000 kinnipeetavat. Lisaks hoonetele on need asutused komplekteeritud tööks kinnipeetavatega ettevalmistatud töötajatega. Probleem, mida on vaja lahendada, seisneb selles, et Eesti vangide arv on olulisel määral vähenenud ja sisuliselt ehitati Eestisse suure hooga üks ülearune vangla.