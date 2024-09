INTERVJUU Miks Google'i otsingumootor tümaks tehti ja kuidas kaitsta oma õigusi

Kui ma teiega kohtuma tulin, siis ostsin teel Postimehe, et seda teile näidata. Meenus, et pole ammu hommikul sedasi lehte ostnud. Ajalehtede kolimine internetti käib kõikjal ja eriti noored pole harjunud paberilt lugema. Uuringud näitavad samal ajal, et paberleht on lugejate arvates palju usaldusväärsem kui veebiväljaanne. Paberlehte peavad usaldusväärsemaks ka need, kes ise loevad ainult veebist. Kuidas seda seletada?