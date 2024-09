Marek Strandberg Taas on ametnikud vaktsiiniämbrid jalga tõmmanud

Riigil on komisjon, mis otsustab ja annab soovitusi vaktsineerimiseks. Komisjon jõudis seisukohale, et sel hooajal, kui Covid end taas külla pressib, ei olevat ette nähtud koroonavaktsiini neile, kes ei kuulu riskirühma. Seal rühmas on teatud haiguste põdejad ja need, kes üle 60-aastased. Nende soovituste pealt on terviseamet teinud ka juhised perearstidele, keda ja kuidas vaktsineerida.

Veel eelmisel nädalal sai end digiregistratuuris kirja panna vaktsineerimisele, aga vaktsiinidoosi saama minnes on pidanud paljud kuulma sõnu, et teile pole see ette nähtud. Ka raha eest ei saa – pole ette nähtud ja kõik. Erinevaid kirju lugedes sellist resoluutset keeldu aga kusagilt ei paista. «Pole ette nähtud» on ka üsna omapärane väljendus, mis on selline halli tsooni jääv korraldus. Vene keeli «не положено» öeldes mõjuks see kindlasti keeluna.