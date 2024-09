MARTIN EHALA Kasvatusest on pesuveega ka laps välja visatud

Värske võrdleva uuringu kohaselt on eestlaste keskmine IQ 101,8, mis jääb alla vaid mõnele Ida-Aasia riigile (Jaapan, Hiina, Lõuna-Korea ja Singapur). Ja riikide IQ pingerida on väga tihedas seoses nende PISA tulemuste pingereaga. Seega, kui on hea inimkapital, siis on ka tulemused head. Jakob Hurda intuitsioon rahvusliku eesmärgi seadmisel tabas täpselt naelapea pihta. Vaimult suureks saamise eeldused on eestlastel sõna otseses mõttes geenides, sest valdav osa üldisest intelligentsusest on päritav.