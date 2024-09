LOODUSFOTO Seenemetsa silmarõõm

Punase kärbseseenega on seotud rohkem lugusid kui ühegi teise meie seeneliigiga. Enne kärbselintide müügiletulekut piirdusid need enamasti sedastusega, et piima-suhkruga segatud seenepudiga on võimalik kärbseid tappa. Praeguseks on lennukama fantaasiaga etnomükoloogide arvates sellel seenel olnud aga oluline osa tsivilisatsiooni suurte müsteeriumite (näiteks India vedade, zoroastristlike pühade tekstide ja isegi uue ja vana testamendi) loomisel.