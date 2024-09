AEGRUUM Muhumaa Igaküla suurkaevul on 15-meetrine kook

Ilma veeta pole elu, seda teab igaüks, veelgi tähtsam on puhas joogivesi. Puhta vee saamine aga on keeruline ja vaevanõudev. Rändleva eluviisiga rahvad said oma paiknemist paindlikult korraldada veekogude järgi. Paiksetel põlluharijatel, linnadest rääkimata, pole enamasti olnud muid võimalusi kui rajada kaevud, mis oli raske ja aeganõudev töö.