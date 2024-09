PEEP TALVING ja VASSILI NOVAK Minutid arstiabis ehk miks kiirabid EMOsse kinni jäävad

Probleemi ei oska lahendada riiklik järelevalve ja keskendumine pelgalt kiirabi ooteajale ei vii oodatud tulemuseni. Hädavajalik on meditsiini pädev ja asjakohane tsentraalne juhtimine, mis eeldab kogu regiooni hõlmavat arenguplaani, et meditsiinisüsteemi muuta. Näiteks aastaid tagasi oli inimestel raske harjuda mõttega, et arst ei tulegi enam alati kiirabiga koju. Praegu juba saame me kõik aru, et see ei ole rahaliselt ega personali vähesuse tõttu võimalik ega ka vajalik ning õebrigaadid toimivad.