Rainer Saks Venemaa üllatas ebameeldivalt Valgevene kaitsejõude

Kaks päeva tagasi toimunud droonirünnaku ajal lendas ka osa droone üle Valgevene territooriumi. Mõnes sotsiaalmeediakanalis oli märgata katset algatada infovoogu, et droonid stardivad Ukrainat ründama Valgevene territooriumilt. Eile ilmusid meediasse ka infobitid, et Lvivi tabanud Kinžali raketid lendasid läbi Valgevene Gomeli oblasti õhuruumi. Ametlikku kinnitust selle kohta ei ole, kuid väga tugev infosurve kestab, et Venemaa hakkab Ukraina-vastasteks rünnakuteks kasutama Valgevene õhuruumi, nagu ka sõja alguskuudel. Esialgse info järgi on Valgevene õhujõud täna öösel hävitanud vähemalt kaks Iraani drooni, millega Vene armee ründas läbi Valgevene Gomeli oblasti õhuruumi Ukrainat. Tegemist on teistkordse taolise sündmusega ning näitab, et Venemaa tegevus ei ole vähemalt täies ulatuses Valgevenega kooskõlastatud.