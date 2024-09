GERRY KONNOV Eesti riik on end finantsiliselt ja mentaalselt nurka värvinud

Kuigi riigiisad arvavad, et aina rohkem maksustades saame rikkaks, siis tulemas on järjekordne hinnatõusu laine, kuid sel korral mitte enam palgaralliga, sest ettevõtjatel ei ole enam sääste.

Peaaegu kümme kvartalit kestnud majanduslangus on söönud ettevõtjate reservid ja praegu mõeldakse enne kulutuste tegemist väga hoolega. Põhiline eesmärk on omadega nulli jõuda, palgatõusust ei mõtle ettevõtjana juba ammu. Toimub sõna otseses mõttes võitlus ellujäämise nimel ja võidab see, kes pole ära surnud ajaks, kui majandus kunagi jälle kasvama hakkab. See aga näib meie valitsuse otsuseid vaadates lükkuvat aina kaugemale. Ma lihtsalt ei näe, mille arvelt me siin kasvama peaksime hakkama.