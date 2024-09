JUHANI JAEGER Linn ei kuulu ainult linlastele

Ühiskondlikku ruumi tuleb kasutada jagatud vastutuse põhimõttel. Jagatud vastutus tähendab igaühe panust, aga ka vastastikust mõistmist ja hoolimist. Mul on südamest hea meel iga «kalamaja hipsteri» (kirjanduslik kujund) pärast, kes on suutnud oma elu korraldada selliselt, et nii kodu, töö, kaubandus kui ka meelelahutus mahuvad 15-minutilise jalutuskäigu raadiusesse. See on tore ja see on erand. Isiklikku isoleeritud sotsiaalset ökosüsteemi saavad endale lubada väga vähesed. Üleülidises plaanis ei ole see sotsiaal-majanduslikult võimalik. Seda tõika eirab teatud osa 15 minuti linna propagandistidest oma (loodetavasti heast tahtest ajendatud, ent praktikas eluvõõrastes) mõtteavaldustes järjekindlalt.