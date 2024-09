Martin Ehala Valitsus plaanib miljonikampaaniat naiste halvustamiseks

3. septembri Aktuaalses Kaameras ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo: «See on põhimõtte küsimus, sest kõik ülejäänud inimesed teevad tööd, selleks et tagada omale ravikindlustust, ja meie ühiskonnana maksame siis avaliku raha eest kinni neile, kelle peres on jõukust sedavõrra palju, et üks vanem võib jääda koduseks ja ei peagi tööl käima». Sisuliselt ütleb Riisalu, et need inimesed on tööpõlgurid.