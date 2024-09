RAINER SAKS Venemaa viimaste nädalate raketirünnakud on sihitud elamukvartalitesse

Poltava oblast küll ei piirne vahetult Venemaaga, kuid asub siiski Venemaa piirile küllaltki lähedal ning Venemaa ulatub linna tulistama pea kõigi olemasolevate rakettidega. Kuna selles õppeasutuses käis keset päeva töö, on surma ja haavata saanute arv erakordselt suur. Tegemist on kõrgema taseme õppeasutusega, kus õpetati elektroonilise side erialaisid. Esialgse info põhjal jääb mulje, et rünnaku eelteavitus ei toiminud, mispärast Ukraina armee alustas täiesti ametliku uurimise rakendatud ohutusmeetmete kohta.