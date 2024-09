TOOMAS ALATALU Venemaa natsijaht – Saksamaa, Ukraina, Soome

Kulus kolm nädalat enne, kui Venemaa president, - kes oli küll sähvanud, et säärased mundrid on igas külapoes müügil, - teatas, et käib hoopiski vallutussõda naabri vastu, kus venelased ja vene keel olla ohtu sattunud. 2004. aastast kujunenud üksteise mõistmine ja semutsemine suurriikide liidrite oli korraks peatunud pärast Venemaa kallaletungi Gruusiale, ent agressorile andestati (mõni tegi seda öötundidel) ja ka juunis 2014 oli Putin koos kõigiga Normandias! Sõjategevus ja Malaisia reisilennuki allatulistamine otsustasid USA lahkumise konfliktist ning sõda Euroopas jäi Saksa ja Prantsuse liidrite vahendada.