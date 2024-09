AHTI KALLIKORM Helsingi kogemus: autoliikluse suretamine kesklinnas suretab ka sealsed ärid

Loen, et liikuvusuuringu eesmärk on panna inimesed liikuma tervislikumalt ja keskkonnasõbralikumalt. Kaasneb ka elukeskkonna paranemine, müra kadumine, liiklussurmade vältimine ja äritegevust toetav linnaruum. Juba selle uuringu eesmärk on vildakas. Kui midagi uuritakse, siis selleks, et midagi teada saada, aga mitte selleks ei tehta uuringut, et inimesi selle tulemusel panna teistmoodi harjumuspärasest käituma.

Aga see ei seganud Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere äsja avaldatud «uuringut» järgmiste sõnadega kiitmast: «Suurepärane töö. See näitab, et kui me teeksime neid asju, mis juba mujal reaalsus on, siis meie liikuvus paraneb.» Liikuvusuuringu kirjutanud Liikuvusagentuur OÜ, kust leiame ka rattaentusiasti (ja tuntud autovihkaja) Marek Rannala, kiidavad linna raha eest sisuliselt sama agendat, mida reformierakondlane Pere (ja ka üks sõidujagamisega tegelev ettevõte) on aastaid üritanud Eestis kehtestada.