Venemaa president alustas visiiti Mongooliasse. Ei ole usutav, et Venemaa presidendil oleks mingi muu põhjus seda riiki külastada, kui avalikult näidata, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamismäärus tema suhtes ei toimi. Enne Mongooliasse jõudmist märkis Venemaa juht ühes intervjuus, et läbirääkimised Ukrainaga on võimalikud, mis erineb täielikult viimaste nädalate Venemaa retoorikast.