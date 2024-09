Kuid ei saa mööda vaadata ka Saksa valitsuse vigadest. Esiteks ei pööratud piisavalt tähelepanu immigratsioonile. Teiseks kõhkles liiduvalitsus Ukraina abistamisega – kindlalt me seda ei saa öelda, aga tõenäolisemalt oleks Ukraina sõda kiiremini lõppenud, kui Saksamaa oleks kohe sõja alguses Ukrainat täiel määral abistanud. Nüüd aga oleme olukorras, kus nii AfD, BSW ja Die Linke ei soovi Ukrainat abistada, mängides valijate sõjaväsimusel.

Loomulikult on igasugused kõhklused Euroopas Ukraina abistamise asjus vesi Moskva veskile. Ent näha Moskva kurja kätt valimisi otsustavalt mõjutamas on selge liialdus, need olid ikkagi Tüüringi ja Saksimaa valijad, kes oma hääle AfD, Die Linke ja BSW poolt andsid.

Eesti peab tähele panema arengusuundi Euroopa suurtes riikides. Oleme elanud teadmisega, et Molotovi-Ribbentropi pakt ei saa korduda, sest Euroopa on olnud Ukraina küsimuses ühtne. Kuid see ühtsus pole kivisse raiutud, nagu näitasid Saksamaa kohalikud valimised.

Eestil on vähe võimalusi Saksamaa sündmustesse sekkuda. Me ei tohi ega saagi Saksamaa valimisi mõjutada, kuid oma diplomaatide kaudu saame Berliinile pidevalt survet avaldada Ukraina abistamise küsimuses. Teeme näiteks Ukrainaga seotud algatuse, millest Saksamaal on raske kõrvale jääda.