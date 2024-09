ORNITOLOOG Suur osa merest tuleks võtta looduskaitse alla

Looduskaitseseaduse ja jahiseaduse muutmise seaduse eelnõus seisuga 12.08.2024 on kliimaministeerium eesmärgiks seadnud küll 30% riikliku kaitse tagamise maismaal, kuid mitte merealal. See on halb üllatus, kuna alles möödunud sügisel tutvustas kliimaministeerium Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) aruannet, mille kohaselt on Läänemeri endiselt halvas seisus ning seisund ei ole viimase kuue aasta jooksul paranenud.