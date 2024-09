Raul Eamets Just nüüd on aeg ehitada valmis Tallinn-Tartu maantee

Ühel õhtul helistas mulle sugulane ja jagas oma mõtteid Eesti majanduse seisu kohta. Ta paneb ühes Eesti puitmajade tehases vabrikus tehtud maju kokku. Juhendab kohapeal mehi ja paneb ka ise vajadusel käe külge. Ta on üle kümne aasta elanud ja töötanud komandeeringutes, peamiselt Põhjamaades ja viimasel ajal ka Saksamaal. Meremehe elu, mitu kuud välismaal, siis natuke aega kodus. Ta oli Eesti majanduse tuleviku väljavaadete suhtes väga pessimistlikult meelestatud: olulised lülid lahkuvad ettevõttest vabatahtlikult, tehased sisuliselt seisavad. Ühesõnaga, kõik on halvasti. See oli otse «põllult» saadud info, nagu öeldakse.

Ei taha üldistada, kuid see kõne iseloomustas üsna hästi kogu Eesti puitmajade sektoris toimuvat. Kuni kobarkriisini oli Norra ja Rootsi turgudel ehitamine väga tore: tellimusi jagus, raha tuli, kõik kasvas. Täna on sisendid aga oluliselt kallimaks muutunud, lisaks on Norra ja eriti Rootsi krooni kursi muutused teinud meie puitmajad Skandinaavias väga kalliks. Kui lisame siia veel odavamad konkurendid Rumeeniast, Poolast ja Balkani maadest ning Põhjamaades ka lõunanaabrid, siis seisame silmitsi valikuga, kas oma pood päris kinni panna või töötajad sundpuhkusele saata. Lühendatud töönädal on suhteliselt tavapärane.