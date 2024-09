RAINER SAKS Võigas: Venemaa korraldas Harkivis taas õhurünnaku tsiviilobjektide pihta

See organisatsioon kohustab oma liikmeid toetama üksteist kolmandate riikide agressiooni korral, millist toetust Armeeniale ei osutatud Aserbaidžaani rünnaku tõrjumiseks. Ka Venemaa presidendi viimane külaskäik Aserbaidžaani näitab, et olukord Kaukaasias on täielikult muutunud. Venemaa on pärast kaotust Karabahhis aktsepteerinud suhted Asrebaidžaaniga uuel tasemel, väljaspool SRÜ raamistikku.