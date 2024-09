Erki Savisaar Keskerakonna read on sirged, hoopis Isamaa logiseb

Sisuliselt taanduvad kõik rünnakud vaid ühele kaardile, nn vene kaardile, mille võrdkujuks on viimasel ajal kujundatud Jana Toom. See hala on lihtsalt hale, rääkigem siiski asjast – majandus, haridus, julgeolek jne. Igal erakonda kuuluval inimesel on oma arvamus. Kuid erakond kui organisatsioon sõnastab oma sõnumid läbi programmi. Programmi koostamisel osalevad kõik erakonna liikmed ning tõesti, mõni neist mõjusamalt kui teine, kuid programm on see, milles jõuti kokkuleppele – see, mille eest ühiselt võideldakse.