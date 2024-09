Ove Oll Fossiilkütustest on saanud inimkonna Stockholmi sündroom

Vesinikul on ülioluline roll nii tänases kui ka tulevases tööstuses, ning Eesti ametkondade tunnustus sellele on kiiduväärt. Nagu võib tõdeda Arenguseire Keskuse raportist, on vesinikutehnoloogiate tulevikuväärtus Eestis eriti kõrge, kuna siin saavad kokku tipptasemel teadustöö, kõrge lennuga teadusmahukas ettevõtlus ja ka reaalsed, käega katsutavad lahendused, mis toetavad Eesti kliimaeesmärkide saavutamist.