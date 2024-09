Konkurentsiameti toodud põhjendused kuutasu kehtestamise vajadusest on vastuolus ELTS § 72 lg 7 p-ga 3, milles on selgesõnaliselt välja toodud, et hinna sisse ei arvestata võrguteenuste osutamisega sidumata kulusid, elik kuutasusid, kirjutab majandusteadlane Boris Kirt oma jätkuloos konkurentsiameti vastusest ajendatult.