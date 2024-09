Jüri Kotšinev Kas vene rahvas vääribki oma hirmuvalitsejaid?

Praegu on tõsiasi, et üle 70 protsendi Venemaa kodanikest toetab Putini sõjapoliitikat Ukrainas. See protsent on masendavalt suur. Suurim mõjutegur selle olukorra puhul on venelaste igipõline poliitiline apaatia, mis on välja kujunenud ajalooliselt, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.