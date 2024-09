Rohkem kui seaduserikkumine Valusad kogemused kalmistuvargustega kummitavad veel aastaid hiljem

Minu ema lahkus siit ilmast vaid mõne kuu eest, jättes meie peresse sügava tühjuse. See on olnud meile äärmiselt raske ja muserdav aeg. Ema surmaga kaasnenud kaotusvalu on olnud kõikehõlmav ning leiname teda iga päev. Ema haud Tartu Pauluse kalmistul on koht, kus tema mälestuse säilitamine haua eest hoolitsemise kaudu on pakkunud meelerahu ja lohutust.