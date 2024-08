Riina Solman Isamaale jääb Jurtšenko linnaosavanemaks esitamine arusaamatuks

Me oleme koalitsiooni moodustades küll kokku leppinud, et iga koalitsioonipartner saab nimetada oma linnaosavanema kandidaadid ise, kuid me ei eeldanud seda kokkulepet sõlmides, et sotsiaaldemokraadid tahavad panna Lasnamäed juhtima inimese, kes oli samas ametis Mihhail Kõlvarti juhitud venemeelse linnavalitsuse ajal.