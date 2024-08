Jevgeni Ossinovski vastulause Jah, sotsid tahavad tõusta Tallinnas erakonnaks number üks

Alustan lõbusast absurdist. Juhtkiri heidab ette, et me määrame poliitilistele ametikohtadele (linnaosavanem, minister) poliitikuid. Jah, me teeme seda. Ning ei, see ei ole «parteiline toiduahel», vaid erakonnademokraatia, mis on Eesti riigikorra aluseks.