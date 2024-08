Rainer Saks Ukraina ähvardab sulgeda Euroopat varustava torujuhtme Družba

Kogu sõja vältel on läbi Ukraina toimunud nii gaasi kui ka nafta transiit, mille peamised kliendid on Ungari, Tšehhi Vabariik ja Slovakkia. Ukraina loogika on lihtne. Soovitakse lõpetada olukord, kus Vene eksporditud nafta ja gaasi eest tasutakse valuutaga, mille eest Venemaa finantseerib sõjategevust Ukraina vastu. Ungari tegevus on sealjuures Ukraina sõjalist abi blokeeriv ehk vaenulik ning selles plaanis on Ukraina käitumine ka täiesti arusaadav. Võib arvata, et edasise sõjategevuse käigus ei jää see taristu ka enam terveks. Kui selline transiit kord juba peatatakse, siis tõenäoliselt see enam niipea ei taastu. Pigem mitte kunagi enam.