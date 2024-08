JUHTKIRI Koolikell ja äratuskell

Kui vene lapsed lähevad esmaspäeval koju ja võtavad kotist välja eestikeelse aabitsa, siis tähendab see, et ka nende kodus hakkab helisema üks äratuskell. Ja see on samuti äratuskell, mida ei ole võimalik lihtsalt niisama kinni vajutada.

See äratuskell ütleb neile, et eestlased võtavad oma riiki tõsiselt. Et nad ei anna alla. Et nad on hullud. Et nad ei saa aru, kui neile räägitakse, et nende väike keel peab nagunii välja surema ja Narva on «vene linn» ja Lasnamäe ka. Et neil ei ole piisavalt eesti keelt oskavaid õpetajaid. Et on naljakas, kui vaevaliselt eesti keelt rääkiv õpetaja hakkab eesti keelt mitteoskavaid lapsi eesti keeles õpetama.