NÄDALA NÄGU Musjöö Paul du Rove‘i imaginaarium

Tähelepanu keskmesse lendas musjöö du Rove siis, kui ta 24. augustil Le Bourget‘ lennujaamas vahistati. Süüks panid Prantsuse võimud talle asjaolu, et Telegramis lokkab nii terrorism kui ka inimkaubandus. Durov esineb sõnavabaduse apologeedina ja lausub, et tema loodud imaginaarium on vaid ahvatlev toru, mida kes tahes võib ja saab kasutada.

Imaginaarium – kujutluspiltide kogum ja generaator – on Durovite ja Telegramiga seotud, sest kes iganes seda vaatab, näeb just seda, mida tahab või mida peab või mida vaja. Prantsuse võimud näevad terrorismi ja kuritegu, Kreml näeb sõnavabaduse inglit, endine äripartner Anton Rosenberg Postimehele antud intervjuus aga parajat triksterit, kes alles siis, kui asjad väga tuliseks lähevad, asub neid korda seadma. Kremli Vene maailma tegelaste eriline soojus Durovist rääkides kütab ka Rosenbergi väidet selle kohta, et tal olla erinevate salateenistustega ikka hea läbisaamine olnud. Mees, kel taskus või ajusoppides kõigi serverite võtmed, kus kirjavahetused ja muud tundlikud bitid ehedal kujul loetavad, on loomulikult erilise tähelepanu all.