URMAS TARTES Valged ööd ja putukad

Lugesin Kuressaare pargis asuvalt laternalt augustiöös kokku 50 ämblikuisendit. Larinioides sclopetarius on augustikuus arvukas ka meie kortermajale paigutatud tänavavalgustuslambi läheduses ja tema all asuval majaseinal Tartumaal. Igal hommikul tervitavad akna taga meid tema värsked võrgud.

Käes on aeg, kui veel enne magamaminekut saame nautida taevatähti, hea õnne korral isegi virmalisi. See on sumedate augustiööde aeg. Päike loojub aegsasti, kuid soojal õhtul on veel mõnus ka pärast loojangut väljas toimetada, kirjutab loodusteadlane Urmas Tartes.