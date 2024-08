MARKO MÕTTUS Elatisvõlgnevus – kas alati pahatahtlik kohustuse täitmata jätmine?

Viimasel ajal on avaldatud hulgaliselt artikleid, kus peamine tähelepanu on sellel, et elatisvõlglased hoiavad pahatahtlikult elatise maksmisest kõrvale. Sageli see nii ei ole, kirjutab ühendus Isade eest MTÜ juhatuse liige Marko Mõttus.