INDREK LUBERG Sotsid jäävad venemeelseks sõltumata riigist või sajandist

Riigi tasandil kadus koalitsioonilepingust Sotside vastuseisu tõttu eelmise valitsuse eesmärk võtta Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääleõigus Eesti kohalike omavalitsuste valimisel. Sotside juht Lauri Läänemets tõi põhjenduseks, et kodakondsus ei näita meelsust ja ka paljud Eesti kodanikud hääletasid vangis istuva Aivo Petersoni poolt. Nii see tõepoolest oli, kuid see on otsitud ettekääne.