RAINER SAKS Vene opositsioonipoliitik kutsub üles Ukraina vallutatud aladel alternatiivset Vene riiki looma

Praeguseni ilmunud info põhjal võib järeldada, et lennukit ei tulistanud alla Vene õhuvägi, vaid lennuki alla kukkumisel on mingi muu põhjus. Surma sai ka lennukit juhtinud piloot. See on kindlasti suur tagasilöök uute hävitajate kasutusele võtmises, kuid ei peata seda protsessi.