AK Kamala Harris juhib naiste parteid ja sooline lõhe muudab mängu

Tema arvates küll. Ja sama arvas ka terve hulk naiskõnelejaid, kes eelmisel nädalal Chicagos lavale astus, et rääkida sellest, kuidas Donald Trump on seksuaalses ahistamises süüdi mõistetud ning kuidas ta valis oma asepresidendikandidaadiks mehe, kes väitis, et riiki juhivad «lastetud kassitädid».