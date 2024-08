JUHTKIRI Käendus sotside moodi

Teised erakonnad nii ei tegutse. Tundub, et sotsid on otsustanud kasutada süllelangenud võimalust ning muutuda Tallinnas Keskerakonna asemel munitsipaalerakonnaks number üks. Selleks tuleb meeldida «suuruselt teise Eesti linna» (Lasnamäel on 120 000 elanikku) valijatele. Öeldakse, et kes on huntide seas, peab nendega koos uluma. Eesti valijad peavad aga mõistatama, kas tegemist on hundiga lambanahas või lambaga hundinahas.