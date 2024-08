Pikisilmi oodati kliimaseadust – ehk on uuel valitsusel mingi plaan, et püüda olukorda parandada. Aga ei, saime hoopis kõrgemad rohepesukursused. Lisaks saime jätkuvalt kajakallasliku arrogantsi Jürgen Ligi näol, kes peab majandusteadlase Heido Vitsuri ausat analüüsi lapse jutuks.

Kui arvatakse, et polariseerivaid teemasid pole sobilik riigi rahadega korraldada, siis tegelikult tuleks öelda, et ideoloogilist ajupesu ei tohi riigi poolt teha. Pole kahtlust, et Von der Leyen-Timmermansi rohepöörde doktriin on ideoloogial, mitte tõsiteadusel põhinev. Selle ehe näide ongi meie kliimakindlaks majandusseaduseks nimetatud dokument, mis on tunnistatud analüütikute poolt küündimatuks. Selle kliimaseaduse põhieesmärk on tutvustada CO2 vähendamise graafikut, mitte pakkuda soovitusi kestliku majanduse turgutamiseks. Teisisõnu, hakatakse hoopis Eesti riigi seadustega maakera kliimat reguleerima.