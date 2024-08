AIVAR REINAP Aidake! Minister põleb läbi

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) on viimasel ajal väga hoogu läinud. Ta nimetab tunnustatud majandusanalüütikut Heido Vitsurit pahuraks vanainimeseks, kes ajab lapsejuttu ega meenuta enam analüütikut, kuna too julges pikemas intervjuus avada oma nägemust majandusseisust.

Postimehe ajakirjanik Liina Laks ei vääri aga Ligi hinnangul majandusajakirjaniku nime, sest julges panna oma loo pealkirjaks tsitaadi, mille minister ise avalikul pressikonverentsil välja ütles. Pealkiri «Jürgen Ligi: säästude äraandmine on kodanikutundele hea» mõjus riigi võlakirjade tutvustamisel antireklaamina, sest lubatav 3,3-protsendiline intress koos tulumaksukohustusega pole just unelmate diil. Ja kui samas ütleb võlakirja reklaamima pidanud minister, et temal selleks patriootlikuks tegevuseks ministripalgast raha ei jagu, ei leidu sadat eurotki, sest ta ehitab maja, siis pole ka imestada, et suure eduloona mõeldud kaitsevõlakirjadest on saamas üks võimalus paljude seast.