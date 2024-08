KADRI PAAS Sotsialistide flirt Kremli-käpikutega

Mõistan, et iga hääl on valimiste eel arvel, aga siseminister Lauri Läänemetsa juhitav erakond võiks uuesti tutvuda Eesti põhiseaduse preambuliga. Lihtsustan sotsialistide otsinguid. Preambul kõlab niimoodi: «Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade...» Selge ja arusaadav, kui on soovi aru saada.

25. juulil kirjutas aga sotsialistide Lasnamäe linnaosavanema kandidaat Eesti Päevalehe arvamusportaalis eesti keelele ülemineku kohta järgnevalt: «Õpetajad pole süüdi selles, et siiani pole keegi neilt keelt nõudnud ja riik ei suutnud motiveerida inimesi keelt iseseisvalt õppima. Me ei ela ulmefilmis, kus inimesel, kellest välja ei tehta, tekib üleöö motivatsioon miskit teha. See on pikk protsess, kuhu oli vaja ammu investeerida raha ja aega, kuid riigi juhid ei pidanud seni seda vajalikuks. Tasemeeksami sooritamine ei tähenda veel, et inimene suudab keelt rääkida. Sundolukorras tuubitakse tavaliselt siiski pähe eksamiks vajalik, mitte ei tegeleta mitmekülgse keeleõppega. Kui tahta tõesti tegelda eesti keelega ja hariduse kvaliteediga, mitte lihtsalt poliitilisi otsuseid vastu võtta, tuleb see Eesti üks õudsemaid reforme ära jätta.»