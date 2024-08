JUHTKIRI Ajalooline rahandusotsus

Eesti riik on olnud üks väheseid Euroopa riike, kus selliste võlakirjade soetamise võimalus on siiamaani puudunud (selline võimalus oli meie inimestel enne Teist maailmasõda). Postimees on riigi võlakirjade loomist varasemates juhtkirjades toetanud. Seda tegid 5. juuli arvamusloos ka Riho Terras ja Raul Eamets, kelle hinnangul on selle instrumendi näol tegemist kõige kiirema võimalusega hankida eelarvesse riigikaitseks vajalikku raha. Meenutame, et suve alguses tõusis avalikkuse orbiiti vajadus osta täiendavat laskemoona 1,6 miljardi euro eest.

Antud Eesti riigi võlakirjade emissioon ei ole selleks küll piisava mahuga: praegu on kavas emiteerida võlakirju kokku 200 miljoni euro eest. Samuti on kahetsusväärne, et rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) sõnul ei lähe see laenuraha konkreetselt Eesti riigikaitse vajadustesse, vaid võib minna ka muude eelarveliste vajaduste katteks. Riik võiks lubada, et võlakirjadega kogutav raha läheb eeskätt riigikaitsesse.