Teet Korsten Käsikirjad põlevad väga halvasti

Ajalehed kirjutasid hiljem, et tegu oli süütamisega. Etteruttavalt võin öelda, et politsei oma uuringutega kuskile ei jõudnud. Pahatahtlikumalt öeldes olid nad sama kehvad kui tuletõrje – kui sama maja samal ööl teist korda süttis, siis oli see ilmselt tuletõrje pooliku töö vili. Ja siis käidi tuletõrje poolt välja, et «see pidi olema süütamine».