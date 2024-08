AK KIRJANDUSKOOL Sina oled kuusik ja mina lepik

Kalju Lepik (7. X 1920 – 30. V 1999) on üks eesti pagulaskirjanduse võtmekuju ja 13 luulekogu autor. Paul-Eerik Rummo on nimetanud Lepikut eesti kõigi aegade kõige rahvuslikumaks luuletajaks. Luuleuurija Õnne Kepp on leidnud kogu Lepiku luule kohta, et «Kõik on kokku üks suur Eestimaa-laul».