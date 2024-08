RICHARD TOMINGAS Uus karuputk või ameerika naarits. Kavandatav seadus seab Eesti metsad ohtu.

Me kindlasti pole vastu puuistandike ideele, kuna see annaks võimaluse väheväärtusliku maa ärakasutamiseks kasvõi CO2 sidumisel. Aga mis kõige tähtsam – istandikesse ei tohi istuda lõunapoolse päritoluga metsataimi, mida kavandatav seadusemuudatus lubaks. Küsimuse all on Eesti metsa genofondi hoidmine, puude haigusriskide vältimine ja kvaliteetse puidu saamine tulevikus.