AIVO HÄRMASTE Liikluses ei osale ainult need pahad ja seadusekuulmatud autojuhid

Julgeks siiski ära märkida, et liikluses ei osale ainult need pahad ja seadusekuulmatud autojuhid. Liiklus koosneb väga paljudest teguritest: jalakäijast, sõidukijuhist, keskkonnast (tänase nimetusega taristust), seadusandlusest, järelevalvest jne. Liiklus on tegelikkuses üks suur meeskonnamäng, kus kõik liiklejad on omavahel kolleegid ja igal ühel on oma roll. Mis juhtub siis, kui keegi mängijatest eksib? Selge see, et midagi toredat loota ei saa!