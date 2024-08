ANDRES SUTT Esimest korda Eesti ajaloos võib igaüks osta riigi võlakirju. See on märgiline

Eesti on juba mitu aastat müünud võlakirju kutselistele investoritele ja rahvusvahelistele fondidele ning neid on seni hästi vastu võetud: pikaajalisi võlakirju on riik emiteerinud 4 miljardi euro ja lühiajalisi 1,1 miljardi euro ulatuses. Samas on Eesti olnud Euroopas üks vähestest riikidest, kes siiani võlakirju oma inimestele pakkunud ei ole. Seda on soovitanud Eestile ka mitmed finantseksperdid, nõudnud meedia oma juhtkirjades ning ootust võlakirjade emiteerimisele on kinnitanud avaliku arvamuse küsitlused.