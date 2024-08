MART KULDKEPP Ukrainal on teatud küsimustes kasulik käituda Venemaa kombel

Kremli jaoks kahetsusväärne asjaolu, et Ukraina vägede Venemaa territooriumilt välja tõrjumiseks ei jätku hetkel ressursse, on väljendunud eeskätt püüetes Vene inimesi maha rahustada ja ärgitada neid olukorraga leppima. See ei tule režiimi mainele mõistagi kasuks, kuid samas on Vene ühiskond praeguseks piisavalt apaatne, et isegi otsesest okupatsioonist mitte välja teha.