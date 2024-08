MARTIN EHALA Vihakõne eelnõu on kui algaja diktaatori märg unenägu

Juhuslik pole ka see, et autoritaarseid meetodeid tõerääkijate mahasurumiseks tahavad just poliitiliselt vasakpoolsed valitsused (nagu see nõukogude aega näinutele mingi üllatus oleks). Eesti vihakõneseaduse eelnõu on siin iseäranis räige näide.