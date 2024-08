RAINER SAKS Ukraina katsetas edukalt omaenda loodud ballistilist raketti, mis ulatuks Moskvani

Rünnakus kasutatud 5 juhitavat raketti suutis Ukraina õhukaitse hävitada, hätta jäädi kolme Kinžall raketi ning ühe Iskander ballistilise raketi hävitamisega. Näib, et ballistiline rakett tabas hotelli Krivõi Rihi linnas, kus on nüüdseks leitud neli hukkunut.

Väljaande Politico andmetel edastab Ukraina USA presidendi administratsioonile nimekirja sihtmärkidest, mida nad ründaksid ATACMS rakettidega juhul, kui USA nende kasutamiseks loa annab. Venemaale võib selline info avaldamine küll kerget survet avaldada, kuid nagu varasemalt on teada, arvestab Venemaa oma sõjalist operatsiooni planeerides üldjoontes sellega, et USA võib suvalisel hetkel võtta oma relvade kasutamiselt piirangud. Kokkuvõttes ei ole pigem hea, et taoline meediakajastus ilmub, kuna pigem näitab see USA otsustusprotsessi ebakindlust.