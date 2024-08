JUHTKIRI Majanduskasvu unelm

Rahandusministrist oli aus tunnistada, et probleemid on kuhjunud ning kõiges ei saa süüdistada Ukraina sõda; et eelarvedefitsiit jääb, kuid tegeletakse selle vähendamisega. «Peame kulusid vähendama, külmutama ja riigile ka lisatulusid koguma,» ütles Ligi.

Postimees toetab igati riigi kulude ülevaatamist ning vähendamist. Eesti riik ei saa elada üle oma võimete. Lisaks kärpimisele on oluline aga ka tulude poole suurendamine ja seda ei saa teha peaasjalikult makse tõstes, vaid ikka ettevõtlust ja majandust stimuleerides. See ei tähenda, et ettevõtjad peaksid saama otsetoetusi nagu erakorralise Covidi-kriisi ajal; tegemist oleks turu moonutamisega. Kuid majanduse stimuleerimise nimel tasuks vältida maksude tõstmist.

Selles osas jäi pressikonverentsilt kõlama optimism, mis mõjub kummalisena, kuna pole võimalik mõista selle aluseid. Esinejate sõnul on riik majandust eelarvedefitsiidiga tugevalt stimuleerinud, see tuleb lõpetada; samal ajal oleks mõistlik makse tõsta. Tunnistati, et see pidurdaks majanduskasvu, kuid tegemist on kahjuga, mis tuleb ära kannatada, pärast mida saab eelarvedefitsiidi kontrolli alla ning eeldatavasti käesoleva aasta neljandas kvartalis saabub majanduskasv. Prognoos ei kinnita, et maksud tapaksid majanduse, kinnitas rahandusminister Ligi.