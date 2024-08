Unustatud nakkushaigused: difteeria levib üha enamates Euroopa riikides

Loota, et ohtlik nakkushaigus on maailmast kadunud ning üksikud nakatumised meist kaugel, on vale. Difteeria haigusjuhtumid pole sugugi harvad – Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil diagnoositi veel 2020. aastal maailmas enam kui 10 000 difteeria juhtu ja haigusjuhud sagenevad.