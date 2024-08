HENDRIK JOHANNES TERRAS Milles seisnevad Eesti kriisiseadusandluse riskid?

Riigikaitse peatüki eesmärk on taastada põhiseadusega ette nähtud riigikord oludes, kus vajadus põhiseadusliku elu moonutamiseks ja inimeste põhiõiguste piiramiseks on erakordselt suur. Põhiseaduses on nimetatud erilised ohuolukorrad, mille kehtestamine toob kaasa tavapärasest oluliselt ulatuslikuma muutuse riigijuhtimises ja seda kindlustavas põhiseaduslikus süsteemis. Selliste ohuolukordade reguleerimine põhiseaduses kindlustab, et mõne säärase olukorra kattevarjus ei toimuks konstitutsiooni põhiväärtuste lammutamist. Erikorra regulatsioonid peavad kaitsma põhiseadust muu hulgas ka sisemiste ohtude ning demokraatiavaenulike ilmingute vastu, tagades ka riigikogu kaasatuse.